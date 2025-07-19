19-25 Temmuz tarihleri arasında beklenen aşırı sıcaklar ve düşük nem, Türkiye genelinde orman yangını riskini artırıyor.

Orman Genel Müdürlüğü, 19-25 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağını ve bu durumun orman yangınları açısından yüksek risk taşıdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, artan sıcaklıklarla birlikte düşen nem oranı ve kuvvetli rüzgarın, olası yangınların hızlı ve yüksek enerjili şekilde yayılmasına neden olabileceği vurgulandı. Bu koşullar altında çıkan yangınlara erken müdahale edilse dahi kontrol altına alınmasının güçleştiği ifade edildi.

Yetkililer, orman yangınlarının yüzde 86’sının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

Anız yakılmamalı

Sigara izmaritleri doğaya atılmamalı

Açık alanda ateş yakılmamalı

Cam şişeler doğaya bırakılmamalı

Orman Genel Müdürlüğü ayrıca, bu tür ihlallerin yalnızca doğayı değil, insan hayatını da tehlikeye attığını ve cezai yaptırımların, hapis cezasına kadar uzanabileceğini hatırlattı.

“Yangınları birlikte söndürebiliriz; hem de başlamadan.” mesajını paylaşan kurum, her yurttaşı bu dönemde daha dikkatli olmaya davet etti.