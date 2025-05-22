HİKMET DÖNMEZ

Gülay Vural’ın yazıp yönettiği, Barış Arslan’ın oynadığı ve oyun müziklerini Serra Vural, Keremcan Yıldız’ın yaptığı ŞEYTANA DAVET isimli yeni bir oyunla 23 Mayıs 2025 Cuma günü TATBİKAT SAHNE’de izleyici ile buluşuyor.

Gülay Vural’ kısaca şöyle yazmış.

" İnsan, yaşamla ölüm arasındaki süreçte ne ile karşılaşır ve neler görür? En önemlisi, yaşanılan şeylerden nasıl etkilenir?

Etrafındaki insanlarla edinilen deneyimler, uçurumun kenarına sürüklediğinde bir seçim ile karşı karşıya kalır insan. Ve o seçimler sonuç olur. Oysa sonuca giden nedenler hep göz ardı edilmiştir. Gözden kaçan, görünmez olan bir insan, ikili mücadelenin ortasında sıkışıp kalır. Ama bilinen ve kaçınılmaz olan tek şeyin ölümdür. Ve insanoğlu bunun farkındadır. Gözle görülmeyen, ruh ölümü, yaşamın kıyılarında gezinir.

Peki... Ölüm güler yüzlü gelir mi?”

Gülay Vural’ın yazdıkları oyun hakkında hem kısa bilgi veriyor hem de oyunu izlemek için ilgi uyandırıyor, ne dersiniz!..