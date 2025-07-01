Filmin çekimleri resmen başlarken, kadroya sürpriz bir isim daha katıldı: Oscar adayı aktör ve yönetmen Kenneth Branagh. Branagh, ikonik karakter Miranda Priestly'nin (Meryl Streep) eşi rolünü canlandıracak.

Konusu Sır Gibi Saklanıyor, Ama İpuçları Var

Henüz resmi bir konu açıklaması yapılmasa da, ikinci filmin dijital çağda zorlanan geleneksel yayıncılık sektöründe kariyerine devam eden Miranda Priestly’nin yeni mücadelesini konu alacağı tahmin ediliyor. Moda dünyasının değişen dinamikleri, sosyal medya etkisi ve dijital yayıncılıkla karşı karşıya gelen karakterlerin iş hayatları ve ilişkileri filmde öne çıkabilir.

Vizyon Tarihi Belli Oldu

Heyecanla beklenen “Şeytan Marka Giyer 2” filmi, 1 Mayıs 2026’da sinemalarda vizyona girecek. Moda, güç savaşları ve acımasız ofis rekabeti dolu bu efsanevi hikaye, 20 yıl sonra yeni nesil izleyiciyle buluşacak.