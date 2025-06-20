Ayşe Jülide ÖZDEM/ANKARA

Okullar tatile girerken, son sınıf öğrencilerinin diploma törenleri yapılıyor.

Çorum TED Koleji'nin ilkokul bölümünden mezun olan öğrenciler, öğretmenlerinden ayrılmanın hüznünü yaşarken, orta okula başlamanın da sevincini yaşadılar.

TED Koleji Konferans Salonu'nda yapılan diploma törenini veliler de büyük bir ilgiyle izledi.

DUYGUSAL KONUŞMA

İlkokulu bitiren öğrencilere hitap eden öğretmen İjlal Erhan'ın konuşması öğrenciler kadar velileri de duygulandırdı.

Dünün miniklerinin bugünün bilgiyle donatılmış, hayalleri ile büyümüş ve yeni bir oluşuma hazır genç bireyler olarak karşımızda durduğunu söyleyen öğretmen İjlal Erhan " Dile kolay, tam 4 yıl oldu. Siz küçükken tanıştık, harfleri yeni öğrenen o minik yürekler, bugün kocaman umutlar taşıyan genç bireyler olarak karşımızdasınız. Yıllar önce okulumuzun kapısından içeri adım atan o heyecanlı, meraklı ve biraz da çekingen minikler, bugün bilgiyle donatılmış, hayalleriyle büyümüş ve yeni bir oluşuma hazır genç bireyler olarak sahnede duruyorlar. Sizlerle her gün birlikte olmak, öğrenmek, gülmek ve bazen de zorlandığımız anları birlikte aşmak benim için en değerli şeylerdi" dedi

"DÜRÜST VE ÇALIŞAN OLUN"

Öğrencilerine, Atatürk'ün yolundan ayrılmamaları, dürüst ve çalışkan olmalarını öğütleyen Öğretmen İjlal Erhan şunları söyledi ;

"Atatürk'ün yolundan asla ayrılmayın. O sadece bizim kurucumuz değil, aynı zamanda yol göstericimiz, rehberimizdir. O'nun 'en büyük eserim' dediği bu ülkeyi, onun aydınlık fikirlerini, bilimi ve özgürlüğü her zaman kalbinizde taşıyın. Çünkü bu değerler, sizi güçlü, cesur ve umutlu yapacaktır. Hayallerinizin peşinde koşun, Hiç pes etmeyin. Çünkü sizler bu ülkenin en güzel umutlarısınız. Gittiğiniz her yerde dürüst ve çalışkan olun."

Sunuculuğunun 5. sınıf öğrencisi Duru Tosun'un yaptığı diploma töreni, 1. sınıfa başlayacak ana sınıfı öğrencilerinin flama devir törenden sonra sona erdi.