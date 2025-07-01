11 Haziran’da Sinop’un Ayancık ilçesinde serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Semih Efe Ö., boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 13 Haziran’da beyin ölümü gerçekleşti. Küçük çocuğun ölümünün ardından ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Semih’in böbreği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracıyla Ankara’ya ulaştırıldı.

Nakil Doğum Gününe Denk Geldi

Semih'in böbreği, 5 yaşından bu yana "böbrekte protein kaçağı" teşhisiyle diyaliz tedavisi gören 18 yaşındaki Melikesu Köse’ye Bilkent Şehir Hastanesi’nde nakledildi. Üstelik bu nakil, genç kızın 18’inci yaş gününde gerçekleşti. Nakil haberinin gece saatlerinde geldiğini belirten Melikesu, “Mucize gibi oldu. Yeni yaşıma yeni bir hayatla başladım. Artık hemşire olmak istiyorum” dedi. Melikesu, tedavi süreci boyunca açık liseye geçtiğini ve YKS’ye hazırlanırken nakil için çağrıldığını ifade etti.

“Ailenin Yaptığı Çok Büyük Bir Fedakarlık”

Anne Fatma Köse, küçük yaşlardan beri aynı hastalıkla mücadele eden iki kızının da nakil beklediğini söyledi. Ablası Maşide İpek’in de diyalize girdiğini ve sırada beklediğini anlatan anne Köse, “Nakil haberi gelince sevinçle ağladık ama bir yandan diğer kızım için de üzüldüm. Semih’in ailesine minnettarız, onları tanımıyoruz ama ziyaret etmek istiyoruz” dedi.

Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Umut Selda Bayrakçı da, kadavradan böbrek çıkmasının zor olduğunu belirterek, “Melikesu’nun doğum gününde bu naklin gerçekleşmesi bir tesadüften öte mucize gibiydi. Organ bağışlayan aileye sonsuz saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Kadavradan Organ Naklinde Geride”

Böbrek Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Sedat Taştemur ise Türkiye’de yaklaşık 25 bin hastanın kadavradan organ beklediğini ve geçen yıl yalnızca 3 bin 500 nakil yapıldığını ifade etti. Kadavradan bağış oranının yüzde 10 civarında olduğunu belirten Taştemur, “Geçen yıl 2 bin 75 beyin ölümü gerçekleşti ama sadece 350’sinin ailesi organ bağışına izin verdi. Canlı nakilde dünyada ikinci sıradayız, fakat kadavra bağışında sonlardayız. Bu konuda toplum olarak daha bilinçli olmalıyız” dedi.