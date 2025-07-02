Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şekip Taşpınar (54), tatil yaptığı Balıkesir’in Edremit ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanan Taşpınar özel bir hastaneye kaldırıldı ve burada yoğun bakım ünitesine alındı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan oyuncunun ölümü sanat dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

Cenazesi Altınoluk’ta Defnedilecek

Taşpınar'ın cenazesinin, yarın (3 Temmuz 2025) Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde, öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Şekip Taşpınar Hangi Dizilerde Oynadı?

Tiyatro ve dizi dünyasında uzun yıllar emek veren Şekip Taşpınar, başta Kurtlar Vadisi Pusu olmak üzere;

Behzat Ç.

Beyaz Gelincik

Karadayı

Cesur Yürek

Arıza

Kanunsuz Topraklar

gibi birçok sevilen projede yer alarak ekranların tanınan ve sevilen yüzü oldu.

Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1971 doğumluydu. Özellikle sert mizaçlı karakterleri canlandırmadaki başarısıyla tanınan oyuncu, Türk televizyonlarının unutulmaz karakterlerinden biri olan Cevat Akarsu rolüyle hafızalara kazındı.