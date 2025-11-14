Azerbaycan dönüşünde Gürcistan’da meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan askerler için Mürted Hava Meydan Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile diğer devlet erkanı katıldı. Askeri tören mangasının hazır bulunduğu programda, şehitlerimizin naaşları katafalka konularak dualar eşliğinde memleketlerine uğurlandı. Protokol üyeleri, şehit ailelerine taziyelerini iletti.

Şehitlerin naaşları, törenin ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.