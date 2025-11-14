Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden 78 kişi ile diğer toplu ölümlere dikkat çeken vekiller, “Bu bütçe kanlı bütçedir, sorumlular hesap vermedikçe felaketler bitmeyecek” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri başlamadan önce CHP milletvekilleri komisyon salonunda gazetecilere açıklamalarda bulunarak sert eleştirilerde bulundu.

Vekiller, özellikle Bolu Kartalkaya’daki otel yangını, Dilovası’ndaki iş cinayetleri ve geçmiş yıllardaki toplu ölümler üzerinden Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a yüklendi.

AĞBABA: BU HAFTA KANLI BİR HAFTA, BU BÜTÇE KANLI BİR BÜTÇE

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sözlerine “Bu hafta kanlı bir hafta” diyerek başladı. Çalışma Bakanlığı bütçe görüşmelerinin ardından yaşanan iş cinayetlerini hatırlatan Ağbaba, ülkedeki toplu ölümleri şöyle sıraladı:

