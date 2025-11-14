Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu şehit olan Ahmet Yasir Kuyucu’nun, kazadan saatler önce kız kardeşiyle yaptığı duygulu mesajlaşma ortaya çıktı. Kız kardeşinin “Rüyamda seni şehit olmuş gördüm” mesajına şehidimizin verdiği yanıt yürekleri dağladı.

TSK’ya ait askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerlerden biri olan Ahmet Yasir Kuyucu’nun, kazadan yalnızca saatler önce kız kardeşiyle yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Kız kardeşi, sabah saatlerinde gördüğü rüyayı ağlayarak anlatarak, “Rüyamda seni gördüm, şehit olmuşsun” mesajını gönderdi.

Şehit Kuyucu ise onu rahatlatmak için, “Hayırlara gelsin gardaşım, keşke olsa öyle bişey ama nerdeee… Üzülme gardaşım”

ifadeleriyle karşılık verdi.

Mesajlaşmanın kazadan kısa süre önce gerçekleştiği öğrenildi. Şehidin sözleri ise okuyan herkesin yüreğini sızlattı.