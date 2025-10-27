Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun gündeme getirdiği yasa dışı bahis iddialarıyla ilgili konuştu.

Futbolda bazı oyuncuların, menajerlerin ve hatta kulüp çalışanlarının bahis bağlantılarıyla anıldığı iddiaları son günlerde spor kamuoyunun gündemine oturdu. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun “Bazı isimler bahisle bağlantılı, sonuna kadar gideceğiz” sözlerinin ardından gözler kulüplere çevrildi.

Saran, bu gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugünkü açıklamalar beni mutlu etti. Çünkü biz Fenerbahçe olarak bu konuyu en çok dile getiren kulüptük. Üzerine gidilmiş olması ve gerçeklerin ortaya çıkması, hem bizim haklılığımızı gösteriyor hem de Türk futbolu adına umut verici bir adım” dedi.

Saran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortaya çıkan tablo vahim. Türk futbolu için gerçekten şok edici şeyler bunlar. Ama en azından gizli kalmıyor olması önemli. Sayın Hacıosmanoğlu ve federasyonunu cesaretlerinden dolayı kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de sürecin takipçisi olacağız.”