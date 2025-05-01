1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da güvenlik önlemleri sabahın erken saatlerinde en üst seviyeye çıkarıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla kutlanması beklenen 1 Mayıs öncesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Özellikle Saraçhane Meydanı ve çevresi, alınan tedbirlerin merkez noktalarından biri oldu. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede konuşlandırılırken, Saraçhane'den Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul’un sembolik alanlarından biri olan Bozdoğan Kemeri çevresinde çok sayıda Çevik Kuvvet polisi hazır bekletildi. Ayrıca bölgeye Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı polis araçları da yerleştirildi.

Alana giriş çıkışlar kontrollü şekilde sağlanırken, emniyet güçleri olası provokasyonlara karşı teyakkuz halinde bekliyor. İstanbul Valiliği’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı’na yürüyüşe izin verilmeyeceği belirtilmişti. Bu karar doğrultusunda, Saraçhane'den Taksim’e yürümek isteyen gruplara müdahale edilebileceği yönünde sinyaller verilmişti.

Yetkililer, güvenlik önlemlerinin sadece Saraçhane ile sınırlı olmadığını, İstanbul’un birçok noktasında trafik ve yaya hareketliliğine yönelik tedbirler alındığını belirtti. Kentin çeşitli noktalarında kontrol noktaları kurulurken, toplu ulaşımda da bazı hatlar geçici olarak durduruldu ya da güzergahları değiştirildi.

İstanbul Emniyeti'nin geniş güvenlik önlemleri kapsamında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması hedefleniyor. Vatandaşların da emniyet birimlerinin uyarılarına dikkat etmeleri ve belirtilen güzergâhlar dışında hareket etmemeleri istendi.