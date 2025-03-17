Samsun’da düzenlenen eş zamanlı insan ticareti ve fuhşa teşvik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti ve fuhşa teşvik suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan, internet üzerinden ilan vererek suça aracılık edip, haksız kazanç sağlayan şüpheliler takibe alındı. Ekipler, 14 Mart’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda T.A. (34), S.M.K. (45) ve D.B.’yi (51) yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.M.K. ve D.B. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.