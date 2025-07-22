Son dakika gelişmesine göre, Medyapım imzalı ve NOW TV'de yayınlanması planlanan #ŞakirPaşaAilesi dizisi artan maliyetler nedeniyle iptal edildi. Dizi, yaşadığı olaylarla son yılların en çok konuşulan projelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Oyuncular serbest bırakıldı

Dizinin yapım şirketi Medyapım, projede yer alması beklenen oyunculara artık serbest olduklarını bildirdi. Yapım süreci boyunca yaşanan aksilikler ve ekonomik koşulların etkisiyle projenin devam ettirilemeyeceği açıklandı.

2 RTÜK cezası, 2 set yangını, 1 ölüm

Şakir Paşa'nın torunlarının önce yayından kaldırttığı, ardından yeniden yayına onay verdiği dizi;

İki kez RTÜK cezası aldı, İki kez sette yangın çıktı,

Yapım amiri Serkan Sükyan, Büyükada’daki çekim hazırlıkları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yapımcı Fatih Aksoy: "Bu maliyetlerle dönem dizisi çekmek imkânsız"

Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, iptal kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu maliyetlerle dönem dizisi yapmamız artık mümkün değil" ifadelerini kullandı.