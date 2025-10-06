Sakarya Millet Bahçesi önünden başlayan yürüyüş, Kent Meydanı’nda sona erdi. Filistin’e destek amacıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katılım sağladı. Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya milletvekilleri Murat Kaya ile Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem Yüce de yürüyüşe destek verdi.

Kent Meydanı’nda yapılan konuşmada, Sakarya İl Müftüsü ve Sakarya Filistin’e Destek ve Millî İrade Platformu Başkanı Mehmet Aşık birlik ve beraberliğe dikkat çekerek “Biz bir oldukça bu ümmeti hiçbir güç susturamaz. Gücümüz imanımızdan gelir" dedi.

Konuşmanın ardından meydanda toplanan kalabalık, hep birlikte dua etti. Yürüyüş, atılan sloganlar ve tekbirlerle son buldu. Sakarya’da düzenlenen bu anlamlı yürüyüş, Filistin’e destek ve dayanışma mesajlarını güçlü şekilde vurguladı.