Eda Erdem’in bu önemli görevi üstlenmesinin ardından İstanbul’da düzenlenen etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saran, milli voleybolcunun hem spor hem de toplumsal sorumluluk anlamında örnek bir figür olduğunu vurguladı.

“Eda Bizi Gururlandırdı”

Sadettin Saran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Eda bizi gururlandırdı. Bir kız babası olarak benim için ayrı bir önemi var. Biz bunu önemsiyoruz diyoruz ama sadece sözde değil. Benim şirketlerimde çalışanların yüzde 54’ü kadın. Dolayısıyla biz bunu hem söylemde hem de eylemde hayata geçiriyoruz.”

“Kadınların Önemini Çok İyi Biliyorum”

Saran, kadınların toplumdaki yeri ve gücüne dikkat çekerek, kendi yaşamından da örnek verdi:

“Çok güçlü bir annenin evladı olarak ve bir kız babası olarak kadınların önemini çok iyi biliyorum. Eda’nın İyi Niyet Elçisi olması çok isabetli bir karar. Onu örnek alacak binlerce genç kızımız var. Bu gençlerimiz Atatürkçü bireyler olarak ülkemizi gururlandıracak.”

“Eda’nın Adı Yetiyor”

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı olan Eda Erdem’in sadece sahada değil, saha dışında da bir rol model olduğunun altını çizen Sadettin Saran:

“Eda’nın bizde olması çok büyük bir gurur. Oynamadığı zaman bile sahada olması kafi. Sadece adı bile yetiyor. Bugünkü ortam bile gençlere ne kadar örnek olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe olarak bu konularda öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Umarım başka sporcularımız da bu tarz görevlerde yer alır.”

Eda Erdem’e UN Women’dan Büyük Sorumluluk

UN Women tarafından Türkiye’de kadın hakları, cinsiyet eşitliği ve toplumsal farkındalık konularında fark yaratması adına seçilen Eda Erdem, sadece spor dünyasında değil, sosyal sorumluluk alanında da öncü kimliğiyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’nin kaptanı olarak sahada liderlik yapan Erdem, artık dünya çapında önemli bir rol üstlenmiş durumda.