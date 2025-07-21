Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, ülkesi adına yürütülen temaslarda yalnızca devlet başkanları düzeyindeki görüşmelerin etkili olabileceğini vurguladı. Bu açıklamasıyla alt düzey müzakerelere kapıyı kapatan Zelenskiy, yeni bir görüşme önerisini de gündeme getirdi.

Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ve aynı zamanda Ukrayna müzakere heyetinin başkanı olan Rustem Umerov'un, Rus ve Ukraynalı temsilcilerin Türkiye’de yeniden bir araya gelmesini önerdiğini ifade etti. Umerov’un bu teklifinin diplomatik kanallardan iletildiği ve değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

Savaşın başlamasından bu yana çeşitli aralıklarla Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakereleri, daha önce İstanbul ve Antalya’da düzenlenmiş, ancak bu görüşmeler kalıcı bir ateşkesle sonuçlanmamıştı. Türkiye ise taraflar arasında arabuluculuk yapma teklifini birçok kez yinelemiş ve müzakere ortamının sağlanması için aktif rol üstlenmişti.

Zelenskiy'nin açıklamaları, savaşın seyrinde yeni bir diplomatik hamleye işaret ederken, olası Türkiye zirvesi uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekmiş durumda. Ukrayna yönetimi, müzakere sürecinin ilerlemesi için uluslararası destek çağrılarını sürdürürken, Türkiye'nin diplomatik çabalarının yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti.