BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya, Ukrayna ve ABD heyetlerinin Abu Dabi’de bir araya geldiği belirtilerek, görüşmelerin krize siyasi çözüm bulunmasına yönelik diyalog çabalarını desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.

Trump Girişimi Kapsamında İlk Doğrudan Temas

Açıklamada, söz konusu müzakerelerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı sona erdirmeyi hedefleyen girişimi kapsamında, Moskova ile Kiev arasında gerçekleştirilen ilk açık ve doğrudan temas olma özelliği taşıdığı vurgulandı.

BAE’den Arabuluculuk Mesajı

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin üçlü görüşmelere ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, bu temasların yıllardır süren ve ciddi insani sonuçlara yol açan krizin sona erdirilmesine katkı sağlamasını umduklarını dile getirdi.

Rusya’dan Donbas Açıklaması

Öte yandan Rusya tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donbas bölgesini terk etmesi gerektiği yönündeki görüş bir kez daha dile getirildi.

Zelenskiy: “Savaşın Sona Erdirilmesinin Parametreleri Konuşuluyor”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Abu Dabi’de başlayan üçlü görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, “Uzun zamandır bu tür üçlü müzakereler yapılmamıştı. Savaşın sona erdirilmesinin parametreleri hakkında konuşuyorlar. Şimdi Rusya’dan en azından belli bir cevabın alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Görüşmeler Yarın da Sürecek

Müzakerelere katılan Ukrayna heyetinden sürekli bilgi aldığını belirten Zelenskiy, görüşmelerin yarın da devam edeceğini aktararak, “Bugünkü temaslardan sonuç çıkarmak için henüz erken” dedi.