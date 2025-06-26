Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün yaptığı toplantıda televizyonlara ceza yağdırdı. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, kararları sosyal medya hesabından paylaştı, Halk TV, Tele 1 ve Sözcü TV başta olmak üzere çok sayıda kanala ceza verildi.

Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin bir yıl içerinde “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünden veya “halkı kin ve düşmanlığa teşvik” maddesinden ceza almaları halinde lisanları iptal edilebilecek.