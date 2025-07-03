Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün gerçekleştirdiği toplantıda yayın ihlalleriyle ilgili raporları değerlendirdi. Toplantı sonucunda iki ayrı haber kanalına, toplumsal hassasiyetlere aykırı yayınlar gerekçesiyle üst sınırdan para cezası verilmesine karar verildi.

Bir haber kanalında yayınlanan programda konuk yorumcunun, “Türkiye Müslüman bir ülke değildir” ve “İslam’ın siyasileştirilmişliği” sözleri kamuoyunda tepki çekti. RTÜK, bu sözlerin“toplumu ayrıştırıcı, nefret duyguları oluşturucu ve milli-manevi değerlerle çelişen” nitelikte olduğu sonucuna vardı. Yayının, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen “toplumun milli ve manevi değerleri ile genel ahlak ve ailenin korunması” ilkelerine aykırı olduğu belirtilerek, kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı getirildi.

Cumhurbaşkanına Yönelik Sözler Gerekçesiyle Cezai Yaptırım

Bir diğer haber kanalında ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin alt yazı olarak “Cunta başkanı” şeklinde verilmesi gündeme geldi. RTÜK, bu yayında kullanılan dilin “insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygı” ilkesini ihlal ettiğini ve ifadelerin eleştiri sınırlarını aşarak küçük düşürücü ve iftira niteliğinde olduğunu belirtti. Bu nedenle söz konusu yayın kuruluşuna da üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.