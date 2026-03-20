Bölgedeki Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı işletme belgeli turistik konaklama tesisleri ve butik oteller, bayram nedeniyle yüzde 80 doluluğa ulaştı. Turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren ATV turları, safari, bisiklet ve deve turları ile doğa yürüyüşleri gibi aktivitelerle Kapadokya’nın eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerini keşfediyor.

Tokat’tan gelen Enes Polat, “Kapadokya’ya ilk defa bayram için geldik. Gayet güzel doğasıyla çok hoşumuza gitti. İnşallah diğer bayramlarda da gelmeyi düşünüyoruz. Herkese tavsiye ederim, kesinlikle görülmesi gereken bir yer” dedi.

Bursa’dan gelen Selde Nur Ceylan ise, “Eşimle birlikte buraya geldik. Bu muhteşem doğayı ve peribacalarını görmek gerçekten büyüleyici. Biz çok memnun kaldık, sizleri de bekleriz” ifadelerini kullandı.

Kapadokya, tarihi mekanları ve doğa aktiviteleri ile Ramazan Bayramı boyunca turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.