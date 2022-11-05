Radyolara geri dönüş

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Son zamanlarda yozlaşan TV gelenekleri üzerine aslında kendilerini aydın diye tabir edebileceğimiz kadar entelektüel kimliğe sahip gençlerde radyo programlarına doğru bir eğilimi açık ve net bir biçimde görebiliyoruz.



Gerek internette podcast üzerinden, gerekse yine canlı olarak takip edilen radyo programlarında da daha fazla genç kitleye ulaşmak adına bir çaba görmekteyiz. TV ve internet üzerimize bir bulut gibi çöktüğünde sadece arabalarımıza sakladığımız radyolarımız sanırım bu gidişle tekrar sandıklarımızdan çıkıp evlerimizin en güzel köşelerini alacak gibi. Tabi bununla ilgili yeni teknolojiler istediği kadar arşa çıksa da eski bir radyonun tadını asla veremeyecektir.

Geri dönüşümüz, nostaljik hareketimiz hayırlı olsun…