Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine dair konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" sürdürebilmek üzere gerekli güce sahip olduğunu ifade eden Putin, "2022'de başlattığımızı, Rusya'nın istediği ve mantıklı sonuca ulaştırmak için yeterli gücümüz var. Bu sonuç da mevcut krizin nedenlerini ortadan kaldırmak, uzun vadeli sürdürülebilir barış için koşullar yaratılması ve Rus devletinin güvenliğinin sağlanmasıdır." ifadelerine yer verdi.

Putin, Ukrayna'da Rusça konuşan insanların çıkarlarını korumak istediklerini de aktardı.

Rusya ve Ukrayna, üç sene sonra ilk doğrudan müzakereleri 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşmişti.



Muhabir: Emre Gürkan Abay