Pursaklar Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek, teşvik etmek ve gelecek nesillere yerli tohumları aktarmak amacı ile oluşturduğu Ata Bahçesi’nde, Ata tohumlarından elde edilen sebzelerin hasadını yaptı.

Ata tohumlarını vatandaşlar arasında teşvik eden ve ilçe halkına dağıtımını da gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi’deki Ata Bahçesi’nden elde ettiği sebzelerin hasadını gerçekleştirdi.

‘‘Ata Bahçemizde bereketli bir hasat gerçekleştirdik’’

Yerli tohumlardan elde edilen sebzelerin hasadını yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ata Bahçemizde bereketli bir hasat gerçekleştirdik. Pursaklarımızda tarımsal üretimi desteklemek, geçmişten gelen tohumlarımızı geleceğe taşıyoruz. İnşallah hasatlarımız, her yıl daha da büyüyüp, daha da bereketlenecek. Her sene olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da yerli üretimi desteklemeye ve doğal ürünleri hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Doğal tarım yöntemleriyle hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yetiştirilen ürünlerin hasadını yapan Başkan Ertuğrul Çetin, Ata Bahçesinde; yeşil biber, kırmızı biber, kavun, karpuz, kırmızı ve yeşil dolma biber, bamya, acı biber, turp, acur, soğan, domates, salatalık, fasulye, mısır, patlıcan vb. mis gibi kokan tazecik sebzeleri dalından kopardı.

.