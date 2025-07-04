Yer bilimleri alanında dünyanın saygın isimlerinden biri olan Prof. Dr. Celal Şengör, Japonya’dan dünyanın en prestijli jeoloji ödüllerinden biri olarak kabul edilen Miyashiro Ödülüne layık görüldü.

Bu büyük başarıyı ilk duyuran isim ise Türkiye’nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Görür, şu ifadeleri kullandı: “Sevgili dostum Prof. Dr. Celal Şengör Japonya’dan dünyanın en büyük yerbilimleri ödüllerinden biri olan Miyashiro Ödülü’nü almıştır. Kendisiyle onur duyduğumu, kutladığımı ifade eder, böyle önemli bir ödülü ülkeme kazandırdığı için teşekkür ederim.”

Miyashiro Ödülü, dünya genelinde yer bilimleri alanında önemli katkılar sunmuş bilim insanlarına veriliyor. Bu ödül, Prof. Dr. Şengör’ün sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da bilimsel çalışmalarının ne denli değerli ve etkili olduğunun bir göstergesi olarak görülüyor.