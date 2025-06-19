Maç boyunca pota altında büyük üstünlük kuran ay-yıldızlı ekipte, McCowan 19 sayı ve 12 ribauntla “double-double” yaparak galibiyete damga vurdu. Türkiye, devreyi 51-34 önde kapattı, üçüncü çeyrekte de farkı koruyarak son bölüme 68-53 avantajla girdi. Maç sonunda ise skor 91-67 Türkiye lehine sonuçlandı.

Gözler Yunanistan Maçında

Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30’da Yunanistan karşısında oynayacak. Aynı gün saat 17.30’da ise grubun diğer mücadelesinde Fransa ile İsviçre karşılaşacak.

Hidayet Türkoğlu Tribünde

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, karşılaşmayı salonda takip ederek millilere destek verdi.

Turnuvada moral veren bu galibiyetle birlikte, A Milli Kadın Basketbol Takımı gözünü Yunanistan maçına çevirdi. Gruptan çıkma yolunda kritik mücadele büyük heyecana sahne olacak.