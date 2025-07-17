Yarışta, 4 yaş ve üzeri Arap atlarının 1400 metrelik sentetik pistteki mücadelesi nefes kesti. Jokey Gökhan Kocakaya idaresindeki Ömürünoğlu isimli safkan, 1.33.94’lük derecesiyle birinci oldu. Ömürünoğlu'nun sahibi Ali Aras kupasını, Pertevniyal Spor Kulübü Başkanı Abdullah Ercanlı'nın elinden aldı.

Törenden Detaylar: Kupalar, Hediyeler ve Sanat

Törene, Pertevniyal Lisesi Müdürü Şeref Koç ve TJK Yönetim Kurulu Üyesi Selman Taşbek de katıldı. Koç, günün hatırasına hediyeler takdim ederken, ressam Hilal Zıllıoğlu, kazanan jokey Kocakaya’ya yağlı boya tablo hediye etti.

Pertevniyal Lisesi'nden Spor Dünyasına Damga Vuran İsimler

1872 yılında Pertevniyal Valide Sultan tarafından kurulan Pertevniyal Lisesi, Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biri olmasının yanında, Türk sporuna önemli isimler kazandırmasıyla da tanınıyor.

Okuldan yetişen yıldız sporcular arasında:

Cedi Osman

Furkan Korkmaz

Melih Mahmutoğlu

Alpaslan Eradlı ,

Salih Bora ,

Ekrem Memnun ve

Recep Şen gibi başarılı isimler yer alıyor.

Bugün Anadolu Lisesi statüsünde eğitim veren okul, Pertevniyal Spor Kulübü aracılığıyla basketbol başta olmak üzere birçok branşta Türk sporuna genç yetenekler kazandırmaya devam ediyor.

Fotoğraf: TJK