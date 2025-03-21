Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi Kale Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden henüz belirlenemeyen nedenle bir anda dumanlar yükseldi. Alevlerin otomobili sardığını görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.