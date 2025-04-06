CHP’nin deneyimli isimlerinden Faik Öztrak, 21. Olağanüstü Kurultay öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Parti Meclisi seçimlerine “Denge ve Dayanışma Listesi” ile katılacaklarını açıklayan Öztrak, partide ortak aklın ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı’ndaki Parti Meclisi seçimlerinde “Denge ve Dayanışma Listesi” çıkaracağız.



“Denge” diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz.



Cumhuriyetimizin başına gelen en büyük belanın keyfi yönetime dayalı, her türlü… — Faik Öztrak (@faikoztrak) April 5, 2025

Öztrak, paylaşımında “Denge diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak, öyle bir parti istiyoruz” diyerek, yalnızca siyasette değil, parti içinde de demokratik denge mekanizmalarının güçlenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin yaşadığı en büyük sorunlardan birinin Başkanlık Sistemi olduğunu söyleyen Öztrak, bu sistemin denetimsizliğinin toplumun birçok kesimini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Öztrak’ın “Dayanışma” çağrısı da dikkat çekti. CHP içindeki fikir çeşitliliğinin ve farklı seslerin bir araya gelmesinin önemine değinen Öztrak, bu zor dönemin ancak birlik içinde aşılabileceğini söyledi.

“Birlikte düşünmek, üretmek ve direnmek” anlayışıyla yola çıktıklarını belirten Öztrak, Atatürk’ün mirasını ve sosyal demokrasinin evrensel değerlerini Türkiye’nin dört bir yanında yaşatmak istediklerini vurguladı.

Kurultay sürecinde delegelere seslenen Öztrak, “Denge ve Dayanışma Listesi”ne destek çağrısında bulunarak, bu çıkışıyla kurultay dinamiklerine yeni bir yön verebileceğinin sinyalini de verdi.