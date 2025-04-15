Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla önemli bir mahkeme kararını kamuoyuyla paylaştı. Avukat Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik 26 Nisan 2022 tarihinde yaptığı bir konuşma nedeniyle açılan manevi tazminat davasının sonucunu duyurdu.

Aydın’ın verdiği bilgilere göre, 26 Nisan 2022 tarihinde İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi önünde kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirdiği açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, yargı bağımsızlığına zarar vermekle ve benzeri haksız ithamlarla suçlayan ifadeler kullandığı gerekçesiyle CHP lideri Özgür Özel hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Bu süreç sonucunda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25’inci Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu değerlendirilerek, 75 bin TL tutarında manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Kararın kesin nitelik taşıdığı belirtildi.

Aydın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir.”

Mahkeme kararının, kamu görevlilerine yönelik yapılan açıklamalarda kişilik haklarının korunmasının ve hukuki sınırların gözetilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.