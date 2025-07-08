CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Mısır’daki direniş hareketine atıfta bulunarak, "Mısır’daki meydanlara bakınca darbeyi değil; zulme, baskıya, şiddete direnen halkı görürüz" dedi. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin her zaman demokrasiden yana tavır aldığını vurguladı.

"Şehitlerin Sorumlusu Ortaya Çıkmalı, Meclis Araştırmalı"

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen 12 asker için başsağlığı dileyen Özel, olayda ihmal zinciri olduğuna dikkat çekti. "Bu sorular çoktan yanıtlanmalıydı" diyen Özel, konunun Meclis eliyle araştırılması için önerge vereceklerini ve tüm partilerden destek beklediklerini açıkladı. Ayrıca şehit Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın burs desteğini CHP grubu olarak sürdüreceklerini belirtti.

"Kartalkaya Davasında Asıl Sorumlular Yargılanmıyor"

Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden 8 kişinin aileleriyle bir araya geldiğini söyleyen Özel, Turizm ve Çalışma Bakanlıklarının sorumluluk üstlenmediğini vurguladı. “Çorap söküğü gibi gider diye korkuyorlar” diyen Özel, Turizm Bakanı'nı hedef alarak sert eleştirilerde bulundu: “36 çocuğun kömür olmuş bedeni teslim edilirken, bakan yatla Ege koylarında sefada.”

"Zeytin Yasasına Karşı Meclisi Gerekirse Kapatmayacağız"

Zeytinlik alanlarda maden aramayı kolaylaştıran yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıklayan Özel, "Meclis kapanmadan bu mücadeleyi vereceğiz. Zeytin ağaçlarını korumak için tüm yurttaşlarımızı Meclis'e davet ediyorum" dedi.

"Emekliye Yapılan Zam Bir Tas Çorba Etmiyor"

En düşük emekli maaşına yapılan 2.400 TL’lik artışı eleştiren Özel, "Günlük sadece 80 TL zam yapıldı. Bu zam bir tas çorba bile almıyor. 'Emekliyi ezdirmem' diyen iktidar, emekliyi açlığa mahkûm etti" ifadelerini kullandı.

"Demokratik Siyasete Darbe Yapıldı"

19 Mart’ta yaşanan gelişmeleri "demokrasiye darbe" olarak nitelendiren Özel, “Sandığın gücüne karşı savaş açıldı. Yerelde kazananlara ve gelecekte iktidar olacaklara gözdağı verildi” dedi. Gazeteci Timur Soykan’ın gözaltına alınmasına da değinen Özel, iktidarın yargı eliyle muhalefeti susturmaya çalıştığını söyledi.

"Atatürk’e Hakarete Sessiz Kalan AK Parti, Sözleri Sahiplenmiştir"

AK Parti eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın Cumhuriyet'in kuruluşunu "kanlı darbe" olarak nitelendirmesini sert dille kınayan Özel, "Bu bir cehalet değil, alçaklıktır. Erdoğan ve partisi sessiz kalıyorsa, bu sözler AK Parti’nin de sözüdür" ifadelerini kullandı. Tüm il başkanları ve milletvekillerinin suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

"Bahçeli'nin Sözleri Önemli, Ama Yetmez"

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin "masumiyet karinesi", "tutuksuz yargılama" ve "canlı yayın" çağrılarını olumlu karşıladığını belirten Özel, bu adımları önemli bulduğunu ancak yetmediğini söyledi: “25 milyon seçmenin iradesi yok sayılırken sessiz kalmayız.”

"Sokaklar da Bizim, Meydanlar da!"

Özgür Özel, CHP’ye yönelik baskılar karşısında direniş çağrısını yineleyerek, "Cumhuriyet Halk Partisi için sokaklar da bizimdir, meydanlar da. Bu darbe girişimine karşı barışçıl direnişimizi sürdüreceğiz" dedi.

"2 Kasım’da Seçim Hodri Meydan!"

CHP’nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu vurgulayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan çağrıda bulundu: “Sen yüzde 29’la orada oturamazsın. Eğer iddialıysan, hodri meydan, 2 Kasım’da getir seçimi!”

Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)