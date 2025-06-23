CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV’de Gazeteci İsmail Küçükkaya’ya yaptığı konuşmada, başta Ekrem İmamoğlu davası olmak üzere birçok konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve tutuklanan Gazeteci Fatih Altaylı ile ilgili; Fatih Altaylı gazetecilik yaptığı için tutuklandı. Yargının bağımsız olduğunu iddia ediyorsunuz ama Fatih Altaylı tutuklanıyor. Bu halde yargının bağımsızlığına nasıl inanacağız? Fatih Altaylı'nın tutuklanması demek, herkesi tutuklayabiliriz demek" dedi.

Oktay Saral'ın paylaşımına değindi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımı eleştiren Özel, "Suyun ısındı Fatih" cümlesine dikkat çekti.

Özgür Özel'den Fatih Altaylı'ya uyarı!

Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın Youtube programına konuk olan Özgür Özel, konuşmasında Fatih Altaylı'ya " Fatih, açığını arıyorlar, açığını buldukları an seni alacaklar" cümlesi dikkatlerden kaçmadı.