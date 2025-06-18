Özel konuşmasında,

”Tayyip Erdoğan bundan tam 23 yıl önce iktidara geldiğinde, en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu.

Bugün geldiğimiz noktada, sadece 2 çeyrek altın!

Sözüm sana emekli amca, emekli teyze...

Her şeyi bildiğini iddia edenler yüzünden bu hale geldik.

Sen ödüyorsun bedelini!

Bakın, AK Parti iktidara geldiğinde emekli maaşıyla 7 çeyrek altın alınabiliyordu.

Bugün sadece 3 çeyrek altın alınabiliyor.

İnanmayan varsa, açsın hesaplasın:

O günkü asgari ücreti al, o günkü çeyrek altına böl.

Yedi çeyrek çıkıyor.

Bugün? Üç bile değil!

Dün bana dediler ki:

“Altını bırak, mazot hesabı yap.”

Tamam dedik, mazot hesabı yapalım!

Hani o meşhur mikrofon uzatılan vatandaş diyor ya:

“Bana fark etmiyor, zaten 50 liralık alıyorum.”

Artık o 50 liralık mazotu bile alamıyor.

Tayyip Bey de çıkmış,

“Biz iktidara geldiğimizde asgari ücretle şu kadar litre mazot alınıyordu” diyor.

Doğru! Ama bir bakalım:

🔹 Türkiye: 445 litre

🔹 Yunanistan: 658 litre

🔹 İspanya: 972 litre

🔹 Fransa: 1.170 litre

🔹 Almanya: 1.370 litre

Sen hâlâ ne anlatıyorsun Sayın Erdoğan?

Şimdi bu asgari ücretli ve emekli için, bu gece Avcılar'dan güçlü bir ses yükseltelim!

Unutmayın, Tayyip Bey seçimden önce söz vermişti:

“Asgari ücrete yılda 4 kez zam yapacağım” dedi.

Ne oldu?

Geçen yıl bir tek kuruş zam yapmadı!

Emekli, seyyanen zam almazsa geçinemez!

Şimdi Avcılar’a soruyorum:

Asgari ücretliye, emekliye sahip çıkmaya var mısınız?

Mücadeleye güç vermeye hazır mısınız?

O zaman hep birlikte haykıralım:

Ara zam hakkımız, alacağız!

Bugün Erdoğan’a sormuşlar:

“Asgari ücrete ara zam olacak mı?”

Cevap ne?

“Ne var, ne yok...”

Ama öyle profesyonel bir şekilde söylüyor ki, hiçbir şey söylemiyor!

Biz zam açıklanana kadar mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

Avcılar Marmara Caddesi’nde ⁠‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingimizi gerçekleştiriyoruz. https://t.co/2GhQtoRFFa — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) June 18, 2025