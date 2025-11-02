Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki metrobüs durağından başladı. Startı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk ve diğer protokol üyeleri verdi.

Maraton öncesinde konuşan Özel, “Değerli İstanbullular, hepimizin ayrı meşguliyetleri, ayrı tercihleri ve mücadeleleri var. Ama bugün hep birlikte bu Pazar gününde, dünyanın en güzel şehrinde spor yapacağız. Tadını çıkarın, morallerimizi yüksek tutalım; her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.