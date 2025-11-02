Sivil toplum kuruluşu Vatansever Vizyon (PVA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Safa, “Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere” temasıyla İstanbul’da düzenlenen TRT World Forumkapsamında Gazze’deki insani durumu ve uluslararası medyanın tutumunu değerlendirdi.

Uluslararası medyanın Gazze’ye ilişkin haberlerini eleştiren Safa, “Gazze’nin Filistin’de olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Şu anda birçok medya kuruluşu Gazze’yi Filistin’den ayrı bir yermiş gibi haber yapıyor ama Gazze her zaman Filistin’in bir parçası olacak.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, modern diplomasinin en güçlü temsilcisi”

Türkiye’nin barış diplomasisindeki rolüne dikkat çeken Safa, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’dan Gazze’ye ve Sudan’a kadar barış için büyük çaba gösteriyor. Türkiye bugün dünyada modern diplomasiyi temsil ediyor.” dedi.

“Gazze, tarihin en çok belgelenmiş ama en çok inkâr edilen soykırımı”

İsrail’in Gazze’de işlediği suçları değerlendiren Safa, yaşananları “tarihin en çok belgelenmiş ancak en çok inkâr edilen soykırımı” olarak nitelendirdi. Bölgedeki insani durumun kritik olduğunu belirten Safa, “Gazze’de 2 milyondan fazla insan yaşıyor ancak yardımların yalnızca yüzde 5 ila 7’si ulaşabiliyor. Felaket boyutundaki bu tablo için daha fazla insani yardım koridoru açılmalı.” ifadelerini kullandı.

“Gazze’de kalıcı barış için güçlü uluslararası mekanizma gerekiyor”

Safa, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de iyi bir barış anlaşması sağladığını ancak sürecin uygulanabilmesi için uluslararası bir denetim mekanizması kurulması gerektiğini söyledi.

İsrail’in ateşkes anlaşmasını “istediği zaman devre dışı bıraktığını” belirten Safa, “Birkaç gün önce olduğu gibi 24 saat içinde 100 kişiyi öldürebiliyor. Bu yüzden sadece ABD değil, BM ve Batı ülkeleri de dahil olacak bir barış gücü mekanizması kurulmalı.” dedi.

“Batı medyası ve sosyal medya Gazze konusunda sansür uyguluyor”

Safa, Batı medyasının gizli gündemler ve propaganda amacıyla hareket ettiğini belirterek, “Sadece medya değil, sosyal medya da suç ortağı. Sosyal medya platformları da siyasi gündem oluşturmak için para alıyor. Gazze’den sonra artık ifade özgürlüğü kalmadı.” ifadelerini kullandı.

Gazze’ye ilişkin içeriklerin X, Google ve Meta gibi platformlarda sansürlendiğini vurgulayan Safa, “Bu platformlar İsrail yanlısı içerikleri öne çıkarıyor, kullanıcıların hesaplarını kısıtlıyor. Sosyal medya artık bağımsız bir alan değil.” dedi.

“Uluslararası hukuk, savaş suçlarını cezalandırmalı”

Safa, uluslararası hukukun sivilleri, sağlık personelini ve gazetecileri koruduğunu hatırlatarak, “Bu hukuk Ukrayna, Lübnan ve Sudan’daki savaşlarda da geçerli. Cenevre Sözleşmesi’ni ihlal edenlerin cezalandırılması için güçlü bir uluslararası mekanizma kurulmalı.” diye konuştu.