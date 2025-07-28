Ozan Akbaba’nın başrolünü üstlendiği, senaryosunu Yüksel Aksu’nun kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda yine Aksu’nun oturduğu Bak Postacı Geliyor filmi sete çıktı. Poll Films by Polat Yağcı yapımcılığında hayata geçirilen projenin çekimlerine geçtiğimiz gün Muğla’da başlandı.

Yeni imajıyla dikkat çeken Ozan Akbaba, filmde postacı Osman karakterine hayat veriyor. Renkli hikayesiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan yapım, 2025 sezonunun iddialı yerli komedi filmleri arasında yer almayı hedefliyor.

Yeni rolü için imaj değişikliğine giden Ozan Akbaba, çok beğenildi. Bıyık bırakan ünlü oyuncunun yeni imajı sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı.