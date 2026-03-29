Türkiye’de otoyol ve köprü politikaları yeniden tartışma konusu olurken, Yapı Yol Sen Genel Başkanı Gültekin Narinli’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle hayata geçirilen projelerin “devlete yük olmadığı” yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Narinli, garanti ödemeleri nedeniyle vatandaşın vergileriyle bu yatırımların defalarca finanse edildiğini söyledi.

Artan geçiş ücretlerinin hem vatandaşın ulaşım hakkını zorlaştırdığını hem de ekonomik maliyetleri büyüttüğünü vurgulayan Narinli, gündemdeki özelleştirme planlarının ise çok daha büyük bir kamu kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu.

KÖİ MODELİ: “SIFIR MALİYET DEĞİL, KATLANARAK BÜYÜYEN YÜK”

Türkiye’de ulaştırma yatırımlarının tarihsel gelişimine değinen Narinli, devletin uzun yıllar altyapıyı kendi bütçesiyle yaptığını hatırlattı: “Türkiye’de köprü ve otoyolların 2282 kilometresi 2007 öncesinde tamamen devlet bütçesiyle yapıldı. Sonrasında KÖİ modeliyle 1514 kilometrelik yol inşa edildi.” dedi.

Ancak bu modelin kamuya avantaj değil yük getirdiğini savunan Narinli, “İlk başta bu projeler ‘devlete yük olmadan yapılıyor’ diye anlatıldı. Ama garanti geçişler nedeniyle halkın vergileriyle defalarca ödeme yapılıyor.” ifadelerini kullandı. KÖİ projelerinin sadece otoyollarla sınırlı olmadığını da vurgulayan Narinli, “Şehir hastaneleri, havalimanları ve köprüler birlikte değerlendirilmeden bu model anlaşılamaz.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.