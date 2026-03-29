ARTANKARA 2026 kapsamında sanatseverlerle buluşan ressam Cevriye Özgezer, eserleri ve sanat anlayışıyla dikkat çekti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Ankara’daki ATO Congresium’da düzenlenen fuarda yerini alan Özgezer, gazetemiz Sonsöz’e özel açıklamalarda bulundu.

“ÜÇ ŞEHRİ TUVALE TAŞIDIM”

Sanatçı Özgezer, fuara bu yıl üç eseriyle katıldığını belirterek çalışmalarının temasını şu sözlerle anlattı: “Bu yıl ARTANKARA’da yeniden sanatseverlerle bir aradayız. Üç eserimle katıldım. Eserlerimde Ankara, İstanbul ve Bodrum’a yer verdim. Her biri farklı bir ruhu ve atmosferi yansıtıyor.”

Sanatçının eserlerinde şehirlerin kimliğini ve doğanın izlerini bir araya getirdiği görülürken, izleyicilere hem görsel hem de duygusal bir yolculuk sunuluyor.

SPATULA TEKNİĞİYLE DOKUNAN SANAT

Özgezer, çalışmalarında ağırlıklı olarak yağlı boya ve spatula tekniğini kullandığını vurguladı: “Eserlerimde tuval üzerine yağlı boya çalışıyorum ve spatula kullanıyorum. Doğadan ilham alıyorum. Çoğunlukla fotoğraflarını kendim çekiyorum, bazen de farklı kaynaklardan yararlanıyorum. Sonrasında bu görüntüleri tuvale aktarıyorum.” Sanatçının bu tekniği, eserlerinde dokusal bir derinlik ve güçlü bir ifade dili oluşturuyor.

SANATSEVERLERE CANLI PERFORMANS DAVETİ

Fuar kapsamında sanatseverlere yalnızca eserler değil, performanslar da sunuluyor. Özgezer, belirli saatlerde düzenlenecek canlı portre performanslarına da dikkat çekerek ziyaretçileri etkinliğe davet etti.

“7. KİŞİSEL SERGİMİ AÇIYORUM”

Başarılı sanatçı, yakın zamanda gerçekleştireceği yeni sergisinin müjdesini de verdi: “4 Nisan’da Ankara’da Agora Galeri’de 7. kişisel sergimi açıyorum. Tüm sanatsever dostlarımı bekliyorum.”

SANAT EĞİTİMİNE DE KATKI SAĞLIYOR

Sanat üretiminin yanı sıra eğitim alanında da aktif olan Özgezer, atölye çalışmalarına devam ettiğini belirtti: “Nokta Sanat Galerisi’nde hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik karakalem ve yağlı boya dersleri veriyorum. Sanatla ilgilenen herkesi atölyemize bekleriz.”

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.