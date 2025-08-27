Türkiye, online alışverişte yıllardır uygulanan 30 euroluk gümrüksüz alışveriş limitini kaldırmaya hazırlanıyor. Düzenleme hayata geçtiğinde, yurt dışı e-ticaret sitelerinden alınan ürünlere normal ithalat vergileri, yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) ve gerekiyorsa Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) eklenecek.

Bununla birlikte gümrük sunum ücreti ve damga vergisi gibi ek masraflar da tüketicilerin ödeyeceği maliyetlere dahil olacak. Böylece özellikle düşük fiyatlı elektronik, kozmetik ve tekstil ürünlerinin Türkiye’deki fiyatlarıyla farkı kapanacak.