Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, okul inşaatında erkek cesedi bulundu.

Hatip Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı'nda dün 23.30 sıralarında, yapımı devam eden okul inşaatında yerde hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından, ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.