Bölgede yangın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer yangınla mücadelede yoğun çaba harcıyor.

Yangın bölgesindeki sevindirici bir gelişme ise Demircili Mahalle Muhtarı Ülkü Coşkun’un fark ettiği kaplumbağayı kurtarması oldu. Jandarma ekipleri tarafından su ile serinletilen kaplumbağa, daha sonra güvenli şekilde doğal yaşam alanına bırakıldı. Ayrıca jandarma ekipleri, yangından kaçan bir köpeğe de su vererek sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.