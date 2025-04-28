TV+, Nuri Bilge Ceylan’ın sinema dünyasında iz bırakan tüm yapımlarını tek çatı altında topluyor. Tüm filmleri TV+’ta seyircilerle buluşuyor.

TV+’A ÖZEL İÇERİĞİ: OTLAR SARARIRKEN

Kuru Otlar Üstüne filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan, belgesel serisi Otlar Sararırken sadece TV+’ta izlenebilecek. Oscar adayı olarak gösterilen Kuru Otlar Üstüne, başrol oyuncusu Merve Dizdar’a Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

KURU OTLAR ÜSTÜNE

Nuri Bilge Ceylan’ın sinema dünyasında büyük ses getiren son filmi Kuru Otlar Üstüne, 2023 Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yaptı ve başrol oyuncusu Merve Dizdar’ın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmasını sağladı. Aynı zamanda En İyi Uluslararası Film dalında Oscar adayı olarak seçilen film, Doğu Anadolu’nun ücra bir köyünde zorunlu görevini tamamlamak üzere olan genç resim öğretmeni Samet’in hayatını anlatıyor. Kuru Otlar Üstüne, taşranın boğucu atmosferi içinde bireyin yalnızlığını, ahlaki bunalımını ve hayal kırıklıklarını etkileyici bir sinematografi eşliğinde izleyiciyle buluşturuyor.

AHLAT AĞACI

Nuri Bilge Ceylan’ın 2018’de izleyiciyle buluşturduğu Ahlat Ağacı, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarıştı ve usta yönetmenin sinemasına katkıda bulundu. Film, yeni mezun Sinan’ın kasabasına dönerken yazdığı kitabı bastırma hayaliyle başlıyor. Ancak kasabaya dönmesiyle, babasının birikmiş borçları ve toplumun beklentileriyle karşı karşıya kalıyor. Sinan, bu zorlu süreçte hem ailesiyle hem de kasaba halkıyla yüzleşiyor.

KIŞ UYKUSU

Nuri Bilge Ceylan’ın 2014 yapımı başyapıtı Kış Uykusu, Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye ile dönerken, sinema dünyasında derin izler bıraktı. Haluk Bilginer’in başrolünde yer aldığı film, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde, taş duvarlar arasına sıkışmış sessiz bir hesaplaşmayı gözler önüne sürüyor. Kış Uykusu, sadece bir film değil; insan ruhunun karmaşıklığını anlatan edebi bir şahaser.

BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA

Nuri Bilge Ceylan’ın 2011 yapımı filmi Bir Zamanlar Anadolu’da, Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülerek uluslararası alanda büyük ses getirdi. Kırsal Anadolu’nun dingin ama karanlık atmosferinde geçen film, gece boyunca süren bir cinayet soruşturmasını merkezine alıyor.

ÜÇ MAYMUN

Film, Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülerek Ceylan’ın uluslararası alandaki başarısını pekiştirdi. Ailenin bireylerini yavaş yavaş içten içe çürüten bir yalan üzerine kurulu bu dramatik hikaye, sessizliği ve suskunluğu bir tür iletişim biçimi olarak ele alıyor, izleyiciyi yalnızlık, suçluluk ve vicdan gibi temaların izinde sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor.