Bu hafta sinema salonlarında aksiyon, gerilim, dram ve komedi türlerinden toplamda 8 yeni film vizyona giriyor. Sinemaseverler, farklı türlerdeki yapımlarla keyifli bir sinema deneyimi yaşamaya hazırlanıyor.

Christopher Nolan'ın "Başlangıç"ı Yeniden Vizyona Giriyor

Christopher Nolan’ın 2010 yapımı ünlü bilim kurgu ve aksiyon filmi Başlangıç (Inception), sinemaseverlerle yeniden buluşuyor. Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Michael Caine ve Marion Cotillard gibi ünlü isimlerin rol aldığı film, 83. Akademi Ödülleri’nde 4 Oscar ödülü kazanmıştı. Başlangıç, yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb'un, rüya görme anında insanların bilinçaltındaki değerli sırları çalmaya çalışmasını konu alıyor.

"Amatör" Aksiyon ve Gerilim Severleri Bekliyor

Rami Malek, Laurence Fishburne ve Rachel Brosnahan’ın başrollerini paylaştığı Amatör, aksiyon ve gerilim tutkunlarının ilgisini çekecek bir film olarak öne çıkıyor. James Hawes'in yönettiği ve Gary Spinelli'nin senaryosunu kaleme aldığı yapım, karısının Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından yaşamı altüst olan bir adamın hikayesini anlatıyor.

"Drop: Kabul Et veya Reddet" ile Gerilim Dolu Anlar

Christopher Landon’un yönetmenliğini üstlendiği Drop: Kabul Et veya Reddet, gerilim türü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Gabrielle Ryan ve Ed Weeks’in rol aldığı filmde, yıllar sonra ilk randevusuna çıkan dul bir kadının, telefonuna gelen anonim mesajlar sonrasında yaşamının dehşet dolu bir hal alması anlatılıyor.

"Armand"da Dram Dolu Bir Hikaye

Armand, Halfdan Ullmann Tondel’in yazıp yönettiği bir dram filmi. 6 yaşındaki Armand ve en yakın arkadaşı Jon hakkında bir suçlama yapılmasının ardından yaşanan olayları konu alan filmde, Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen ve Thea Lambrechts Vaulen gibi oyuncular rol alıyor. Film, okulların kapanmasına sayılı günler kala gelişen olaylarla izleyiciyi etkiliyor.

"Fena Halde Fiorella" ile Sokak Hayatına Yolculuk

Mehmet Emrah Bingöl, Barış Bölükbaşı, Zinar Ataman ve Omid Darvishi'nin oyuncu kadrosunda olduğu Fena Halde Fiorella, sokaklarda büyüyen bir grup arkadaşın, mezarlıkta tanıştıkları zengin bir adamla gelişen olayları anlatıyor. Mehmet Yamak’ın yönetmenliğini üstlendiği film, dram türündeki yapımlar arasında dikkat çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor.

"Tohatlıyız Heri" Komedi Severleri Bekliyor

Komedi türündeki Tohatlıyız Heri, Yasin Acun’un yönetmenliğinde, Tokat’ta bakırcılık yapan Mehmet’in sevdiği kadın Hediye’ye kavuşma çabasını konu alıyor. Kürşat Akgül, Nursel Özdemir ve Ahmet Durmaz’ın rol aldığı film, komedi tutkunları için keyifli bir seçenek sunuyor.

"Hamia: Muskanın Cinn-i" Paranormal Gerilim

Hamia: Muskanın Cinn-i, Bülent Orçin’in yönettiği bir korku-gerilim filmi. Esat’ın cinlerle iletişime geçerek muska yaparak geçindiği bir dünyada, kendi cinleri tarafından vahşice öldürülmesinin ardından oğulları Kenan ve Tuncay’ın bu paranormal meseleyi çözmeye çalışmasını konu alıyor. Onur Erdi, Merve Ceren Akcan ve Taner Şahin gibi oyuncuların yer aldığı film, gerilimseverler için merak uyandıran bir yapım.

Haftanın Animasyon Filmi: Cesur Yaga ve Sihirli Dünya

Vladimir Sakov’un yönettiği Cesur Yaga ve Sihirli Dünya, animasyon severler için harika bir seçenek sunuyor. Çok Uzak Krallık’ta kedileriyle yaşayan cadı Yaga'nın kayıp Sihir Kitabı'nı bulmak için çıktığı macerayı konu alan filmde, Yaga ve arkadaşları, kötü kalpli Belladonna'dan kitabı geri alabilmek için zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Bu hafta sinema salonlarında vizyona giren 8 yeni film, her türden izleyiciye hitap eden seçeneklerle dolu. Aksiyon, gerilim, dram, komedi ve animasyon türlerindeki bu yapımlar, sinema tutkunlarına unutulmaz bir hafta sonu vaad ediyor.