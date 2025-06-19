İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı başlatılan geniş çaplı saldırılarda ABD'nin doğrudan yer alıp almayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Bu, Başkan Trump'ın vereceği bir karar. O, Amerika için doğru olanı yapacak, ben de İsrail için." dedi.

Netanyahu, İran'ın sabah saatlerinde yaptığı misilleme saldırısında isabet alan Birüssebi kentindeki Soroka Hastanesi’ni ziyaretinde konuştu.

Trump’tan İran Açıklaması: “Yapabilirim de Yapmayabilirim de”

ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal'ın “Trump, İran’a saldırı planını onayladı” iddiasına Truth Social üzerinden yanıt verdi. Trump, “Yapabilirim de yapmayabilirim de. Yani ne yapacağımı kimse bilmiyor.” ifadeleriyle, kararın hala netleşmediğini belirtti.

Trump ayrıca WSJ'nin haberi için, "İran’la ilgili düşüncelerimi bilmiyorlar" diyerek haberin temelsiz olduğunu söyledi.

Netanyahu: “İsrail Gerekirse Tek Başına Saldırır”

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinen Netanyahu, "İsrail gerektiğinde saldırıları tek başına da sürdürebilir. Bu saldırıların sonunda ne bir nükleer tehdit ne de balistik bir tehdit kalacak." dedi.

Netanyahu ayrıca, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik suikast ihtimalini ima ederek, “Kimsenin dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim” açıklamasında bulundu.

İsrail'in Saldırıları: Üst Düzey Askeri Kayıplar, Nükleer Bilim İnsanları Hayatını Kaybetti

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerine yönelik hava saldırıları düzenledi. Hedef alınanlar arasında İran ordusunun üst düzey komutanları, nükleer tesisler ve bilim insanları yer aldı. İran kaynaklarına göre:

İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

Sivil ölü sayısı 224 olarak açıklandı.

İran’ın Misillemesi: Balistik Füzelerle İsrail’e Karşılık Verdi

İran, İsrail saldırılarına yanıt olarak balistik füze saldırılarıyla misillemede bulundu. Saldırılarda:

İsrail’de 24 kişi yaşamını yitirdi. Mardin'li gençlerden sanal kumar ve bağımlılığı mesajı İçeriği Görüntüle

500’den fazla kişi yaralandı.

Uluslararası Tepkiler: Türkiye’den İsrail’e Kınama

İsrail’in saldırılarına başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkeden kınama mesajları geldi. Uluslararası toplum, bölgede artan gerilim ve sivil kayıplar nedeniyle derhal ateşkes çağrısında bulundu.