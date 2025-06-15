Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in geçtiğimiz günlerde yaşadığı trajik kazada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından, kızı Nehir Zeyrek’in Babalar Günü’nde paylaştığı duygusal mesaj yürekleri dağladı.

"Sensiz nasıl yapacağım baba?

Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, babasına duyduğu derin özlemi ve sevgiyi satırlara döktü. Her yıl birlikte geçirilen Babalar Günü’nün bu kez buruk geçtiğini belirten Zeyrek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın en güzel kalpli babası, Babalar Günü’n kutlu olsun. Şu an seninle belki dedemin mezarına gider, ardından babaneme uğrayıp kahve içerdik. Belki de birlikte bir yemek yer, sonra ben sana sımsıkı sarılırdım. Seni çok özledim, baba… Daha şimdiden sana anlatmak istediğim ama bir türlü anlatamadığım o kadar çok şey birikti ki içimde… Her seferinde kalbimde ayrı bir burukluk kalıyor. Sen hep, 'Ben seni nasıl üniversiteye göndereceğim, ben yapamam sensiz' derdin ya… Peki ben sensiz nasıl yapacağım, baba?"

"Baba sana söz verdim!"

Manisa'nın sevilen başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, babasından öğrendiklerini hayatına rehber edineceğini belirterek mesajını şu sözlerle tamamladı: "Sana dair her şeyi, verdiğin tüm öğütleri düşünmeden edemiyorum. Aklımda sürekli sen varsın. Bazen korkuyorum, ya unuturum diye. Ama kalbin, kalbimin içinde atıyor sanki. Her kararımda 'Babam ne derdi acaba?' diye soruyorum kendime. Kız kardeşlerime de zamanında bana verdiğin o öğütleri, o sevgiyi tek tek aktaracağım, baba. Sana söz verdim."