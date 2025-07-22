Ümit Ambar, yaptığı açıklamada kulübün mali yapısına ilişkin yürüttükleri detaylı incelemeler sonucunda şeffaflık ve sürdürülebilirlik konusunda yeterli güven ortamının oluşmadığını vurguladı.

“Nazillispor’un geleceğine yönelik projeler kapsamında, yönetimle iyi niyet çerçevesinde görüşmelerimiz oldu. Ancak hukuk ve yönetim kurulumuzun yaptığı kapsamlı değerlendirmeler neticesinde, mevcut şartlarda süreci ilerletmeme kararı aldık” ifadelerini kullanan Ambar, anlaşmayı resmen sonlandırdı.

Belirsizlik Sürüyor

Bu gelişmenin ardından, Nazillispor’da yönetimsel belirsizlik yeniden gündeme geldi. Sezon öncesi transfer planlamaları yapan takımın geleceği konusunda camia, kulüpten gelecek açıklamaları beklemeye başladı.