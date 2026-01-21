Etimesgut Askeri Havalimanı’nda pist genişletme ve VIP konukevi inşası çalışmaları devam ediyor. Projeler için yaklaşık 9,5 milyar TL harcanması planlanıyor.

Zirve kapsamında Esenboğa Havalimanı da yatırım programına alındı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa’da üçüncü pist, yeni kule ve tamamlayıcı tesislerin açılışında yaptığı konuşmada, havalimanının yenilikçi bir vizyonla geliştirildiğini ve iki etaplı projenin ilk bölümünün tamamlandığını söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin artık “takip eden değil, takip edilen” bir ülke konumunda olduğunu vurguladı.

BirGün’den İsmail Arı’nın aktardığına göre, 2026 Yılı Yatırım Programı’nda Esenboğa Havalimanı için “Yeni VIP Binası” başlığı altında yeni bir yatırım yer aldı. Buna göre 2026–2028 yılları arasında yapılması planlanan, 7 bin metrekarelik VIP binasının maliyetinin 800 milyon TL olması öngörülüyor. Ayrıca aynı dönemde Esenboğa Havalimanı PAT sahalarının onarımı için 10 milyar TL’lik bir harcama planlandığı belirtildi.