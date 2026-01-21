Karaman’da iki otomobilin karıştığı trafik kazası, cadde üzerinde paniğe neden oldu. Kaza, Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.B. yönetimindeki 70 HE 253 plakalı otomobil, aynı cadde üzerinde seyir halindeyken S.G.’nin kullandığı 70 FL 157 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil İş Yerine Savruldu

Çarpışmanın şiddetiyle 70 HE 253 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir iş yerine çarparak durabildi. Kazada her iki sürücü ile birlikte savrulan araçta bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza Anı Kameraya Yansıdı

Öte yandan yaşanan trafik kazası, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.