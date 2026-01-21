AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önce CHP’ye yüklendi.

Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in emekli aylığına dair yaptığı eleştirilere yanıt vererek başladı.

Erdoğan, "CHP jet sosyetesinin emeklilerle alakalı bir derdinin olmadığını hepimiz iyi biliyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“CHP jet sosyetesinin emeklilerle alakalı bir derdinin olmadığını hepimiz iyi biliyoruz. İşçiye maaş yerine harçlık verenleri, tropikal adalarda keyif çatanları, belediyeleri iflasa sürükleyenlerini benim emeklim gayet iyi biliyor.

Milletimiz, bizim samimiyetimizi de gayet iyi biliyor. En düşük emekli aylığı son teklif ile birlikte 20 bin liraya yükselecek.

Bu rakam biz göreve geldiğimizde 66 liraydı. Dolar olarak yalnızca 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenlemeyle 480 dolara çıkmış oldu.

Bugün en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 70'ini aşmıştır.

Bunları söylerken elbette tüm sorunları çözdük iddiasında değiliz. Kiralar ve hayat pahalılığı olmak üzere emeklilerimzin yaşadığı sorunların farkındayız.

Emekliler bizim başımızın tacıdır. Emeklilerimizin şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Bütçe imkanlarımız genişledikçe taleplerini yerine getirmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz.

Milletçe yıllardır yaptığımız fedakarların boşa gitmeyeceğini göreceğimiz bir döneme gidiyoruz.

Türkiye'yi askeri ve diplomatik olarak da farklı bir konuma taşıyacağız. Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız. Biz meydanlarda emeklimize şunu yapacağız, deyip de işçilerimize maaş ödemeyenlerden değiliz. “

