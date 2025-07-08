14 Haziran’da Şili’deki NASA destekli ATLAS teleskobu tarafından tespit edilen 3I/ATLAS, şu anda Dünya’dan yaklaşık 670 milyon kilometre, Güneş’ten ise 416 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kuyrukluyıldızın saniyede 60 kilometre hızla hareket ettiği bildirildi. Yapılan gözlemler, cisimden gaz ve toz salındığını gösteriyor. Bu durum, gök cisminin klasik bir kuyrukluyıldız yapısına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Bilim insanları, cismin Samanyolu Galaksisi'nin merkezinden geldiğini tahmin ediyor. Yıldızlararası yolculuğuna devam eden kuyrukluyıldızın, 2 Ekim'de Mars’a 30 milyon kilometre, 30 Ekim'de ise Güneş’e 210 milyon kilometre kadar yaklaşması bekleniyor. Dünya’ya en fazla 270 milyon kilometre mesafeye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

2026 Ortasına Kadar Gözlemlenebilecek

Uzmanlar, 3I/ATLAS’in 2026 ortasına kadar teleskoplarla gözlemlenebileceğini belirtiyor. Bu nadir gök cismi, daha önce yalnızca ‘1I/ʻOumuamua’ (2017) ve ‘2I/Borisov’ (2019) gibi örneklerle gözlemlenmişti. 3I/ATLAS’in gözlemlerle elde edilecek veriler sayesinde, yıldızlararası maddelerin yapısı ve dinamiği hakkında önemli bilgiler sunması bekleniyor.