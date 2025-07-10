İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa merkezli 21 ilde 318 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 304 torbacının yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, bu operasyonda hedefin özellikle gençleri hedef alan ve 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarının olduğunu belirtti. Mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu ticareti yapan bu şüphelilerin organize şekilde hareket ettiklerinin tespit edildiğini vurgulayan Yerlikaya, “Sokakları onlara dar edeceğiz” diyerek uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün altını çizdi.

4 Aylık Takip, Dev Operasyonla Sonuçlandı

Yerlikaya, operasyonun hazırlık sürecinin tam 4 ay sürdüğünü, bu süreçte Bursa'nın adeta yeniden tarandığını, şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendiğini ve suç faaliyetlerinin delillendirildiğini ifade etti. “Bursa’nın röntgenini çektik” sözleriyle operasyonun titizlikle hazırlandığını belirten Yerlikaya, düğmeye basıldığını ve eş zamanlı baskınların başladığını duyurdu.

3 Binden Fazla Polis, 21 İlde 318 Adrese Baskın

Bakan Yerlikaya, operasyonun geniş kapsamlı olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"3.190 polis, 452 ekip, 2 helikopter, 22 narkotik dedektör köpeği ve 4 İnsansız hava aracının (İHA) katılımıyla Bursa’nın Yıldırım, Kestel, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri merkezli İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Aydın, Kırıkkale, Konya, Muş, Giresun, Erzurum, Antalya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Yalova, İzmir, Ankara, Rize, Muğla ve Sakarya olmak üzere 21 ilde 318 ayrı adrese yönelik operasyonlar gerçekleştirildi."

Devletin Tüm Gücüyle Mücadelesi Sürüyor

Bakan Yerlikaya, Bursa Emniyet Genel Müdürü, Bursa Valisi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Daire Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürü ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bursa’da Uyuşturucu Madde Satıcılarına Yönelik Büyük Operasyonumuz❗️



“NARKOKAPAN-BURSA operasyonumuzda 21 ilde, 318 ayrı adrese eş zamanlı olarak yaptığımız baskınlarda 304 torbacıyı yakaladık. Operasyonumuz ve yakalamalarımız devam ediyor.❗️



🟥 Hedefimiz özellikle… pic.twitter.com/huZc5UjLcG Ticaret Bakanlığı'ndan ayrı uyuşturucu operasyonu İçeriği Görüntüle July 10, 2025